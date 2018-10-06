При взвешивании супертяжей перед боем разница в весе составила почти 40 кг

06 октября 2018 г. 15:01
167 просмотров

Опытный польский боксер-супертяж Томаш Адамек оказался гораздо легче своего ни разу не проигрывавшего соперника американца Джарелла Миллера.

Миллер и Адамек будут драться в Чикаго. Вес Адамека во время цермонии взвешивания составил 103 кг. Весы под Миллером показали 143,8 кг.

У 41-летнего Адамека это будет 59-й бой в его профессиональной карьере. До сих пор 53 он выиграл (в том числе 31 нокаутом) и 5 - проиграл.

30-летний Миллер из 22 своих проведенных боев 21 выиграл (в том числе 18 нокаутом) и в одном была зафиксирована ничья.

Видео: 

317 LB BEAST! JERREL ‘BIG BABY’ MILLER faces off V’s Tomasz Adamek Weigh in & Face Off

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.