Приспичило. Боковой арбитр выкинул во время матча флажок и побежал в туалет

01 мая 2019 г. 15:18
Автор: Виталий Лабскир
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Организму не прикажешь. Порой, его содержимое рвется наружу в самый неподходящий момент.

Шла 56-я минута матча 31-го тура чемпионата Португалии между командами "Шавиш" и "Насьональ". Боковой арбитр Жорже Крус сказал через переговорное устройство главному Луишу Годинью, что просто нет сил больше терпеть, так подпиарает. И в любое мгновение может случиться конфуз.

Годинью поступил нестандартно, но мудро. Остановил матч. Крус, выкиунв флажок, и взяв у Годинью ключ от судейской раздевалки, помчал к вожделенному унитазу.

Крусу понадобилось около двух минут, чтобы вернуться к работе совсем другим человеком. Годинью в шутку показал вернувшемуся Крусу красную карточку, и матч продолжился.

Остается добавить, что в тот момент, когда боковой арбитр побежал по нужде, счет был 2:1 в пользу "Шавиша". А финальный свисток зафиксировал победу этой команды со счетом 4:1.

Видео: 

Sudija na utakmici dobio crveni karton jer je morao u WC (Chaves - Nacional 4:1) | HD

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