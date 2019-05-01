Приспичило. Боковой арбитр выкинул во время матча флажок и побежал в туалет

Организму не прикажешь. Порой, его содержимое рвется наружу в самый неподходящий момент.

Шла 56-я минута матча 31-го тура чемпионата Португалии между командами "Шавиш" и "Насьональ". Боковой арбитр Жорже Крус сказал через переговорное устройство главному Луишу Годинью, что просто нет сил больше терпеть, так подпиарает. И в любое мгновение может случиться конфуз.

Годинью поступил нестандартно, но мудро. Остановил матч. Крус, выкиунв флажок, и взяв у Годинью ключ от судейской раздевалки, помчал к вожделенному унитазу.

Крусу понадобилось около двух минут, чтобы вернуться к работе совсем другим человеком. Годинью в шутку показал вернувшемуся Крусу красную карточку, и матч продолжился.

Остается добавить, что в тот момент, когда боковой арбитр побежал по нужде, счет был 2:1 в пользу "Шавиша". А финальный свисток зафиксировал победу этой команды со счетом 4:1.