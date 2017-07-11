Пристрастившийся к алкоголю Гаскойн сыграл в благотворительном матче и даже забил гол

В прошлом "звезда" английского футбола Пол Гаскойн, прослывший в последние годы беспробудным алкоголиком, вышел на футбольное поле.

Произошло это в благотворительном матче, который был посвящён памяти чешского вратаря Павела Срничека, ушедшего из жизни в 2015 году. Срничек выступал в Англии за «Ньюкасл» и ещё ряд команд.

Команда Гаскойна одержала победу со счётом 7:1, а сам он забил один из мячей, пробросив мяч между ног вратарю.

Ранее в СМИ неоднократно сообщалось о зависимости Гаскойна от алкоголя. Так, в конце декабря 2016 года он был госпитализирован после драки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Гаскойн нарушал общественный порядок и выкрикивал расистские лозунги.