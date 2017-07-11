Пристрастившийся к алкоголю Гаскойн сыграл в благотворительном матче и даже забил гол

11 июля 2017 г. 16:17
Источник: "Чемпионат"
90 просмотров

В прошлом "звезда" английского футбола Пол Гаскойн, прослывший в последние годы беспробудным алкоголиком, вышел на футбольное поле.

Произошло это в благотворительном матче, который был посвящён памяти чешского вратаря Павела Срничека, ушедшего из жизни в 2015 году. Срничек выступал в Англии за «Ньюкасл» и ещё ряд команд.

Команда Гаскойна одержала победу со счётом 7:1, а сам он забил один из мячей, пробросив мяч между ног вратарю.

Ранее в СМИ неоднократно сообщалось о зависимости Гаскойна от алкоголя. Так, в конце декабря 2016 года он был госпитализирован после драки. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Гаскойн нарушал общественный порядок и выкрикивал расистские лозунги.

Видео: 

Gazza returns Football legend back in action for charity match

Paul Gascoigne Makes Emotional Return To Football And Scores!!!

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.