Призетко: "Готов и не боюсь суда с "Металлистом 1925"

26 декабря 2017 г. 14:12
Источник: "Спортарена"

Уволенный экс-главный тренер харьковского "Металлиста 1925" Александр Призетко ответил на угрозу клуба подать на него в суд/

"Металлист 1925" пригрозил Призетко судом после того, как он заявил, что боссы клуба давили на него при выборе состава, заставляя двать игровое время "нужным игрокам"..

Призетко говорит, что не боится суда. В интервю телеканалу "Футбол 1" Призетко заявил:

Мне смешно комментировать эту информацию. Могу только подтвердить, что ранее сказанное мной до последнего слова является правдой. Больше мне говорить не о чем. Если Металлист-1925 считает нужным отстаивать свои права в суде, пускай подают в суд. Я к этому готов и не боюсь.

46-летний Александр Призетко был последним тренером "Металлиста" перед его фактической ликвидацией в 2016 году.

Почти сразу после этого он возглавил "Металлист 1925", отыграл с ним сезон в аматорах, после чего команда достаточно уверенно стартовала во Второй лиге. И вот затем тренер был крайне неожиданно уволен.

Недавно появилась информация, что Призетко может возглавить житомирское "Полесье".

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