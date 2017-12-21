Призетко рассказал, как удалось разоблачить игроков молодежных составов "Металлиста", участвовавших в договорных матчах

Бывший главный тренер молодежного и основного составов харьковского "Металлиста", а также "Металлиста 1925" Александр Призетко дал откровенное интервью, в котором, в том числе, поведал, как удалось раскрыть футболистов структуры "Металлиста", участвовавших в матчах с фиксированным результатом.

Призетко в интервью изданию Footboom оценил уровень ведущих украинских команд, рассказал, кто и как уволил его из "Металлиста 1925", а также ответил, как удалось поймать футболистов "Металлиста" U-21 и U-19, игравших договорные матчи.

Вот что Призетко рассказал о "договорняках":

Выявили это довольно случайно. У нас не было прямых доказательств, что кто-то сдавал матчи. Определенные подозрения были, но без доказательной базы. Мы тасовали состав, что-то пытались сделать. Один из игроков попался на воровстве. Мы его прижали и попутно всплыла другая информация. Футболист расскололся и рассказал, кто замешан в договорных матчах, как все начиналось и происходило. Получили от него более детальную информацию по сданным играм. Ему светило реальное уголовное дело.