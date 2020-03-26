Проходивший в России шахматный турнир претендентов резко прерван

В Екатеринбурге (Россия) 8 элитных шахматистов мира проводили отборочный турнир претендентов за право провести матч против чемпиона мира норвежца Магнуса Карлена. Было сыграно 7 туров, Участники гтовилсь к 8-му, как, вдруг, получили сообщение, что турнир прерван, и всем им следует срочно разъехаться по домам.

Решение об остановке турнира принято, поскольку Россия закрывает из-за коронавируса свое воздушное пространство для международных авиаперевозок.

Турнир будет доигран позже. Пока же в лидерах, имея по 4,5 очка идут француз Максим Вашье-Лаграв и россиянин Ян Непомнящий.