Проигравший российский боксер в критическом состоянии. Отек мозга. Удалена часть черепа

В американском Оксон-Хилле состоялся рейтинговый боксерский поединок в суперлегком весе, приведший к критическим последствиям для 29-летнего россиянина Максима Дадашева, потерпевшего первое поражение в своей карьере.

Дадашев дрался против пуэрториканца Субриэля Матиаса. В 11-м раунде Дадашев пропустил большое количество сильных ударов, и его тренер Бадди Макгирт выбросил белое полотенце, хотя российский боксер был против того, чтобы останавливать бой..

Дадашев самостоятельно покинул ринг, но при этом ему становилось все хуже и хуже. Понадобились носилки.

По пути в больницу Дадашев потерял сознание и впал в кому. У боксера развился отек мозга. Его состояние оценивается на данный момент, как критическое.

Дадашеву уже сделана трепанация черепа. Ему удалена правая часть черепа.

До сих пор в послужном списке Дадашева было 13 побед, в том числе 11 нокаутом. И, вот, он потерпел первое поражение, которое может оказаться в буквальном смысле смертельным.