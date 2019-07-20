 

Проигравший российский боксер в критическом состоянии. Отек мозга. Удалена часть черепа

20 июля 2019 г. 13:42
Автор: Виталий Лабскир
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В американском Оксон-Хилле состоялся рейтинговый боксерский поединок в суперлегком весе, приведший к критическим последствиям для 29-летнего россиянина Максима Дадашева, потерпевшего первое поражение в своей карьере.

Дадашев дрался против пуэрториканца Субриэля Матиаса. В 11-м раунде Дадашев пропустил большое количество сильных ударов, и его тренер Бадди Макгирт выбросил белое полотенце, хотя российский боксер был против того, чтобы останавливать бой..

Дадашев самостоятельно покинул ринг, но при этом ему становилось все хуже и хуже. Понадобились носилки.

По пути в больницу Дадашев потерял сознание и впал в кому. У боксера развился отек мозга. Его состояние оценивается на данный момент, как критическое.

Дадашеву уже сделана трепанация черепа. Ему удалена правая часть черепа.

До сих пор в послужном списке Дадашева было 13 побед, в том числе 11 нокаутом. И, вот, он потерпел первое поражение, которое может оказаться в буквальном смысле смертельным.

Видео: 

Subriel Matias Breaks Down, Stops Maxim Dadashev in Eleven(Tim Bradley Analysts)

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