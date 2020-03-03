Промах в самый ответственный момент

Баскетболист, взявший на себя бремя лидерства, подвел, делая решающий бросок.

Очень интересной и напряженной вышла концовка матча регулярного чемпионата НБА между командами "Хьюстон Рокетс" и "Нью-Йорк Никс".

"Хьюстон" был в роли догоняющего. Разыгрывающий этой команды Рассэлл Уэстбрук с цифрой "0" на спине за 1 минуту 27 секунд до завершения четвертой четверти, совершив зрелищный данк, сократил отставание до 119:121. Затем Уэстбрук набрал еще два очка с игры и еще два, реализовав штрафные броски.

И, наконец, при счете 123:125, практически с сиреной, Уэструк бросал по кольцу соперников и, если бы попал, то перевел игру в овертайм. Но в этот, самый ответственный момент, разыгрывающий "Хьюстона" смазал, и его команда проиграла.