Промах в самый ответственный момент

03 марта 2020 г. 13:34
Автор: Виталий Лабскир
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Баскетболист, взявший на себя бремя лидерства, подвел, делая решающий бросок.

Очень интересной и напряженной вышла концовка матча регулярного чемпионата НБА между командами "Хьюстон Рокетс" и "Нью-Йорк Никс".

"Хьюстон" был в роли догоняющего. Разыгрывающий этой команды Рассэлл Уэстбрук с цифрой "0" на спине за 1 минуту 27 секунд до завершения четвертой четверти, совершив зрелищный данк, сократил отставание до 119:121. Затем Уэстбрук набрал еще два очка с игры и еще два, реализовав штрафные броски.

И, наконец, при счете 123:125, практически с сиреной, Уэструк бросал по кольцу соперников и, если бы попал, то перевел игру в овертайм. Но в этот, самый ответственный момент, разыгрывающий "Хьюстона" смазал, и его команда проиграла.

Видео: 

Final Minute of Rockets vs. Knicks Thriller at MSG

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