Промахи двух опытных биатлонисток оставили Украину в эстафете вне пьедестала

05 декабря 2020 г. 18:19
Автор: Виталий Лабскир
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Первая женская классическая эстафета 4x6 км биатлонного сезона 2020/21 гг. состоялась сегодня на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

Сборная Украины после первых двух этапов в исполнении Дарьи Блажко и Вали Семеренко претендовала на то, чтобы оказаться в тройке призеров. Но Вита Семеренко на 3-м этапе и Елена Пидгрушная на 4-м настолько наошибались в стрельбе, что вынуждены были пробежать по одному штрафному кругу.

В итоге квартет сборной Украины с двумя штрафными кругами и 11-ю промахами занял 5-е место, проиграв победительницам - шведкам 2 минуты 39.9 секунды.

Видео: 

Биатлон. Кубок мира. Этап 2 в Контиолахти, Финляндия. Женщины. Эстафета. Прямая трансляция

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