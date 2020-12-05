Промахи двух опытных биатлонисток оставили Украину в эстафете вне пьедестала

Первая женская классическая эстафета 4x6 км биатлонного сезона 2020/21 гг. состоялась сегодня на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

Сборная Украины после первых двух этапов в исполнении Дарьи Блажко и Вали Семеренко претендовала на то, чтобы оказаться в тройке призеров. Но Вита Семеренко на 3-м этапе и Елена Пидгрушная на 4-м настолько наошибались в стрельбе, что вынуждены были пробежать по одному штрафному кругу.

В итоге квартет сборной Украины с двумя штрафными кругами и 11-ю промахами занял 5-е место, проиграв победительницам - шведкам 2 минуты 39.9 секунды.