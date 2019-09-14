 

Пророссийский харьковский боксер Гвоздик и россиянин Бетербиев впервые посмотрели друг другу в глаза

14 сентября 2019 г. 14:23
Автор: Виталий Лабскир
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Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинский боксер из Харькова Александр Гвоздик и обладатель чемпионского пояса по версии IBF Артур Бетербиев впервые встретились лицом к лицу накануне их  поединка за объединение чемпионских титулов.

Бетербиев и Гвоздик провели совместную пресс-конференцию, на которой каждый говорил, что хочет отобрать в бою чемпионский пояс у соперника, а затем состоялась довольно пресная и непродолжительная дуэль взглядов, в ходе которой Гвоздик первым повернул голову в зрительный зал.

 

 

Видео: 

Гвоздик и Бетербиев провели дуэль взглядов. Напоминаю бой состоится 18 октября.

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