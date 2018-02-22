Провал украинских и триумф белорусских биатлонисток в эстафете зимней Олимпиады-2018

22 февраля 2018 г. 16:54
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Вместо ожидаемых медалей украинских биатлонисток на зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенхчане вышел бесславный провал, квинтэссенцией которого стало выступление в эстафете 4х6 км. А вот белорусские стреляющие лыжницы прыгнули в эстафете выше своей головы, став олимпийскими чемпионками.

Четыре года назад в Сочи-2014 женская сборная Украины по биатлону завоевала олимпийское "золото" в эстафете. Теперь же, в Пхенхчане-2018 украинский квартет с двумя штрафными кругами и десятью дополнительными патронами заняла лишь 11-е место. Причем после двух этапов украинки и вовсе шли 17-ми, благо Юлия Джима хоть чуть-чуть улучшила ситуацию.

Победу же праздновала сборная Беларуси, ведомая своим лидером Дарьей Домрачевой.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сразу же после финиша эстафеты подписал указ о награждении всех участниц золотого олимпийского квартета орденами "За личное мужество".

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