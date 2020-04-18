Провал украинского тренера Юрия Вернидуба в белорусском "Шахтере"

"Шахтер" (Солигорск), взяв в качестве главного тренера украинца Юрия Вернидуба, надеялся, что команда будет бороться за лидерство в чемпионате Беларуси. Но у Вернидуба ничего не выходит. В 5-м туре чемпионата Беларуси "Шахтер" принимал команду "Слуцк" и проиграл 1:2.

"Слуцк" оба своих гола забил в первом тайме. В первом случае вратарь "Шахтера" Александр Гутор не среагировал на удар Юрия Козлова со штрафного. Во втором - Гутор не спас после несложного удара нигерийского легионера "Слуцка" Мухаммеда. В начале второго тайма "Слуцк" остался в меньшинстве. Денис Образов сыграл рукой в своей штрафной площади и получил вторую желтую и, соответственно, красную карточки. При этом был назначен пенальти, но Дарко Бодул не сумел его реализовать. "Шахтер" все же забил гол престижа незадолго до финального свистка. После удара Юрия Кендыша мяч рикошетом от футболиста "Слуцка" оказался в воротах.

Следует еще отметить, что за "Слуцк" все 90 минут отыграи два украинских футболиста Сергей Чеботаев и Юрий Тетеренко.

"Слуцк", набрав после этой победы 10 очков, по меньшей мере на один день вышел в единоличные лидеры чемпионата Беларуси. У "Шахтера" после 5-ти туров лишь 5 очков и 12-е место.

Вернидуб, возглавлявший ранее запорожский "Металлург" и луганскую "Зарю", посетовал на послематчевой пресс-конференции, что такого начала он "не помнит в своей жизни".