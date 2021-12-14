Провокация после финальной сирены привела к массовой потасовке

С послематчевыми рукопожатиями пришлось повременить.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между «Флоридой» и «Колорадо» прозвучала финальная сирена, зафиксировавшая минимальную победу «Колорадо» — 3:2.

Некоторые хоккеисты со скамеек уже выехали на лёд. А там произошла провокация, переросшая в массовую потасовку.

Как видно на повторе, уже после окончания матча игрок «Флориды» Маккензи Уигар стал размахивать клюшкой в непосредственной близости от головы Даррена Хелма из «Колорадо», имитируя нападение.

За Хелма вступился его одноклубник Микко Рантанен, попытавшийся наказать Уигара.

Ситуация сильно накалилась,но до крупной драки дело так и не дошло.

В конце концов арбитр уже по завершении матча наказал Маккензи 10-минутным дисциплинарным штрафом с формулировкой «за неспортивное поведение».