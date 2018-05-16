Провокационная дуэль взглядов и ее последствия

16 мая 2018 г. 16:57
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В английском Лидсе состоялась финальная пресс-конференция перед боксерским поединком между чемпионом мира по версии IBF в полулегком весе Ли Селби и претендентом Джошем Уоррингтоном. Затем была дуэль взглядов, в ходе которой и после ее завершения Уоррингтон откровенно провоцировал

Уоррингтон сначала безостановочно говорил. Затем, когда соперники повернулись к залу, Уоррингтон решил, что ему мешает выставленный локоть Селби.

Небольшой толчок не перерос ни в драку, ни даже в потасовку, благодаря тому, что Селби держался весьма хладнокровно.

Бой этих боксеров состоится в Лидсе 19 мая.

 

Видео: 

HEATED: Lee Selby v Josh Warrington separated at final face off

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