Прыгун с трамплина не успел затормозить после приземления

21 февраля 2019 г. 18:09
Автор: Виталий Лабскир
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Смотреть на это весело, но "виновнику" произошедшего было не до смеха.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде 18-летний норвежский прыгун с трамплина Томас Осен Маркен, выполнив тренировочный прыжок, не успел после приземления затормозить до того, как доехал до ограждения, в результате чего перелетел через два забора.

Прибежавшим медикам прыгун с трамплина сказал, что он в полном порядке.

Норвежская делегация проверяет, не пострадала ли аммуниция спортсмена, не спешившего с торможением.

 

Видео: 

Thomas Aasen Markeng fall over advertisment!

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