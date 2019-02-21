Прыгун с трамплина не успел затормозить после приземления

Смотреть на это весело, но "виновнику" произошедшего было не до смеха.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде 18-летний норвежский прыгун с трамплина Томас Осен Маркен, выполнив тренировочный прыжок, не успел после приземления затормозить до того, как доехал до ограждения, в результате чего перелетел через два забора.

Прибежавшим медикам прыгун с трамплина сказал, что он в полном порядке.

Норвежская делегация проверяет, не пострадала ли аммуниция спортсмена, не спешившего с торможением.