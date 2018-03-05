Пулев сделал сопернику очень больно. Нокаут в первом раунде

05 марта 2018 г. 16:57
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Болгарский боксер Тервел Пулев, в последний раз в своей карьере програвший украинцу Александру Усику на Олимпиаде-2012, и перешедший затем в профессионалы, в профессиональном боксе неизменно выигрывает у своих соперников. Причем нокаутами.

Тервел Пулев, выступающий в тяжелом весе, пока остается в тени своего более известного брата-супертяжа Курбата Пулева, но при этом не знает поражений в профессиональной карьере.

Тервел Пулев, являющийся бронзовым призером Олимпиады-2012 в Лондоне (где Усик стал олимпийским чемпионом) провел свой 8-й бой на профессиональном ринге и одержал при этом 8-ю победу нокаутом. Пулев дрался в Чикаго против американца Скотта Футрела. Трижды в первом раунде богарин отправлал соперника в нокдаун. Последний оказался нокаутом. При этом удар пришелся в печень, и Футрелу было очень-очень больно.

Видео: 

Тервел Пулев с нов страхотен нокаут

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