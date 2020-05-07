Радостная весть пришла прямо во время тренировки

07 мая 2020 г. 12:21
Автор: Виталий Лабскир
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Футболисты команды "Насьональ" из Фуншала тренировались, пребывая на расстоянии друг от друга, дабы быть готовыми к возобновлению борьбы за выход в элитный футбольный дивизион чемпионата Португалии, как, вдруг, они узнали, что команда повышается в классе без проведения оставшихся офииальных матчей.

Португальская профессиональная футбольная лига как раз во время тренировки "Насьоналя" объявила что оставшиеся 11 туров во втором дивизионе не будут доигрываться, турнир завершается досрочно. При этом "Насьональ" и "Фаренсе" из Алгарве, занимавшие на момент приостановки чемпионата первое и второе места, автоматически повышаются в классе.

Радости футболистов "Насьоналя" не было предела. Они даже нарушили безопасную дистанцию, стали обниматься и подбрасывать в воздух своего главного тренера.

Видео: 

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