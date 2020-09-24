Ралли на серийных автомобилях близ Дергачей

В Украине сезон по ралли в самом разгаре. Одна из самых престижных гонок в отечественном календаре - "Трофей Хадо" состоялась вблизи Дергачей. Спортсмены должны были преодолеть 100 киллометров тяжелой, но при этом интересной дистанции.

Алексей Беседин, президент автомобильного клуба "Харьков":

Это замечательная гонка. Ей 8 лет. И каждый год мы с удовольствием встречаем новые экипажи. И сегодня у нас стартовало порядка 40 машин.

соревнованиях принимали участие машины из Харькова, Киева, Днепра, Сум и других украинских городов. В командном зачете победу праздновала харьковская команда "Хадо-Моторспорт", за которую выступали экипажи Сергея и Анастасии Ивченко, Павла Курбатова и Анастасии Кныш и Юрия Заговоры с Александром Пронченко. В абсолютном же зачете лучшими стали Николай Ковальчук и Юлия Гриценко из Сум.

Юлия Гриценко, победительница гонки:

Было много необходимо проделать штурманской работы. Высчитывать все посты, ВКВ, были легенды всякие там, специфические штучки, покупки, на которые люди покупались и не туда уезжали. Мы все сделали абсолютно без ошибок. Все четко рассчитали. Классно доехали. Ну и оказалось, что даже мы первые в абсолюте.

Следует отметить, что в начале октября Харьков примет соревнования по автомобильному слалому. Это будут гонки чемпионата Украины и Национальной гоночной серии.