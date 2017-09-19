Ралли под диктовку харьковских гонщиков

В Харькове и области состоялся национальный кубок по ралли. Эти соревнования оказались самыми массовыми ралийными состязаниями в Украине и плюс к этому стали триумфальными для харьковчан.

После открытия Национального кубка Украины по ралли на площади Свободы, гонщики провели ночной этап на "Автограде", а затем перебрались на специальную трассу в Дергачах, где на дистанции в 100 километров окончательно выявляли сильнейших. Победили харьковские экипажи команды "Хадо-Моторспорт" Станислав Беседин - Андрей Боровой и Николай Чмых - Александр Вильчинский.

Николай Чмых, победитель ралли:

Несмотря на большую паузу в выступлениях удалось не допустить ошибок больших, и хороший темп показать достаточный для победы.

Станислав Беседин, победитель ралли:

Ну, в принципе, гонка для нашего экипажа прошла в одном приятном темпе. Без проблем. Достаточно хорошие времена показывали на всех спецучастках.

Соревнования собрали рекордное количество гонщиков - 59 экипжей из 10-ти областей страны. Подобной массовостью до сих пор не могли похваститься ни одни профессиональные соревнования по ралли в Украине.

Алексей Беседин, организатор ралли:

Пятьдесят девять бортов - это много. Это первый раз в истории Харькова. Это первый раз в истории нашего автомобильного спорта, и мы гордимся, что все закончилось так благополучно, и все получили удовольствие от этого параздника.

В командном зачете победила харьковская команда "Хадо-Моторспорт", а команда "Хадо-Моторспорт дубль" победила также в зачете Трофея Украины по ралли на серийных автомобилях. Следующий старт - этап чемпионата Украины по ралли, пройдет в Киеве, и харьковские раллисты традиционно будут в числе фаворитов.