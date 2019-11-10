Расистский скандал в Харькове на матче "Шахтер" - "Динамо"

10 ноября 2019 г. 21:56
Автор: Виталий Лабскир
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Футбольный матч украинских грандов - киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" испортили фаны "Динамо".

Во втором тайме гостевая трибуна стадиона "Металлист" сначала стала "угукать" в адрес одного бразильца "Шахтера" - Дентиньо. Через некоторое время - в адрес другого - Тайсона.

Тайсон показал средний палец трибуне с фанами "Динамо", ударил мяч в направлении трибуны и расплакался.

Арбитр увел команды с поля на 3 минуты и предупредил, что если еще раз ситуация повторится, матч будет досрочно завершен.

По завершении матча ФК "Шахтер" распространил официальное заявление, осуждающее расизм.

Сам матч завершился победой "Шахтера" 1:0.

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