Расистский скандал в Харькове на матче "Шахтер" - "Динамо"

Футбольный матч украинских грандов - киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" испортили фаны "Динамо".
Во втором тайме гостевая трибуна стадиона "Металлист" сначала стала "угукать" в адрес одного бразильца "Шахтера" - Дентиньо. Через некоторое время - в адрес другого - Тайсона.
Тайсон показал средний палец трибуне с фанами "Динамо", ударил мяч в направлении трибуны и расплакался.
Арбитр увел команды с поля на 3 минуты и предупредил, что если еще раз ситуация повторится, матч будет досрочно завершен.
По завершении матча ФК "Шахтер" распространил официальное заявление, осуждающее расизм.