Расизм, ответная агрессия и две красные карточки в футбольном матче

31 июля 2018 г. 16:22
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В матче третьего тура чемпионата Боливии по футболу между двумя командами из города Cанта-Крус случился расовый скандал.

Встречались команды "Дестройерс" и "Блуминг".

На 90-й минуте произошло единоборство белокожего футболиста "Блуминга" Хьюго Баргаса и темнокожего игрока "Дестройерса" Витора Круза де Жезуса. После чего Баргас сказал сопернику нелицеприятные слова о его цвете кожи. В ответ подвершийся расизму футболист "завелся" и пару раз жестко положил свои пальцы на лицо обидчика.

В конце концов арбитр показал красные карточки обоим участникам конфликта.

Видео: 

Racismo / Agresión entre Hugo Bargas y Vitor Cruz | Destroyers - Blooming

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