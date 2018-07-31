Расизм, ответная агрессия и две красные карточки в футбольном матче

В матче третьего тура чемпионата Боливии по футболу между двумя командами из города Cанта-Крус случился расовый скандал.

Встречались команды "Дестройерс" и "Блуминг".

На 90-й минуте произошло единоборство белокожего футболиста "Блуминга" Хьюго Баргаса и темнокожего игрока "Дестройерса" Витора Круза де Жезуса. После чего Баргас сказал сопернику нелицеприятные слова о его цвете кожи. В ответ подвершийся расизму футболист "завелся" и пару раз жестко положил свои пальцы на лицо обидчика.

В конце концов арбитр показал красные карточки обоим участникам конфликта.