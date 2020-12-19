Разгром. Досрочная победа после четырех нокдаунов

19 декабря 2020 г. 14:51
Автор: Виталий Лабскир
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Казахстанский боксер среднего веса (до 72,6 кг) Геннадий Головкин в 21-й раз защитил свой титул чемпиона мира по версии IBF.

38-летний Головкин дрался против обязательного претендента - поляка Камила Шереметы.

Сначала на последних секундах 1-го раунда, затем - во 2-м раунде, в 4-м и в 7-м Шеремета в общей сложности четырежды побывал в нокдауне.

На 8-й раунд избитый польский боксер уже не вышел. Так решил рефери, увидев, что состояние здоровья не позволяет Шеремете продолжать поединок.

Для Головкина эта победа стала 41-й (в том числе 36-й - нокаутом) в 43 проведенных боях.

 

Видео: 

Профессиональный бокс. Геннадий Головкин (Казахстан) – Камил Шеремета (Польша)

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