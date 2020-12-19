Разгром. Досрочная победа после четырех нокдаунов

Казахстанский боксер среднего веса (до 72,6 кг) Геннадий Головкин в 21-й раз защитил свой титул чемпиона мира по версии IBF.

38-летний Головкин дрался против обязательного претендента - поляка Камила Шереметы.

Сначала на последних секундах 1-го раунда, затем - во 2-м раунде, в 4-м и в 7-м Шеремета в общей сложности четырежды побывал в нокдауне.

На 8-й раунд избитый польский боксер уже не вышел. Так решил рефери, увидев, что состояние здоровья не позволяет Шеремете продолжать поединок.

Для Головкина эта победа стала 41-й (в том числе 36-й - нокаутом) в 43 проведенных боях.