Разгром. Франция - Украина - 7:1

Сборная Украины по футболу потерпела самое сокрушительное поражение в своей истории.

Подопечные Андрея Шевченко в обескровленным из-за травм, коронавируса и карантина составе потерпели разгромное поражение в контрольном поединке от сборной Франции 1:7.

За французов счет открыл отныне самый молодой голеодор в истории этой сборной 17-летний Эдарду Камавинга. Причем забил Камавинга ударом через себя. Затем был говевой дубль Оливье Жиру, который догнал и перегнал Мишеля Платини по количеству голов, забитых за сборную Франции. Теперь у Жиру 42 гола. И еще в первом тайме Виталий Миколенко забил в свои ворота, и на перерыв команды ушли при счете 4:0.

Во второй половине матча гол престижа, если в данном случае уместно говорить о престиже, провел Виктор Цыганков. После чего кошмар для украинцев продолжился. Корентен Толиссо, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн записали свои имена, как авторы забитых голов.

Украинской сборной, "зализав раны", и, возможно, значительно изменив состав, предстоит теперь провести в рамках Лиги Наций домашние матчи в Киеве против сборных Германии и Испании.