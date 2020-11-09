Разгромлен мадридский "Реал", в ворота которого четырежды пробивались 11-метровые

Удивительный матч, в котором потерпел фиаско испанский гранд - "Реал" (Мадрид).

В 9-м туре чемпионата Испании по футболу "Реал" играл в гостях против "Валенсии".

В середине первого тайма Карим Бензема вывел "Реал" вперед, однако дальнейшее развитие событий на футбольном поле превратилось в кошмар для мадридской команды.

Сначала был назначен первый пенальти в ворота "Реала". Причем исполнялся он дважды, так как в первом случае, забивший при добивании гол Юнус Муса забежал в штрафную площадь "Реала" до удара Карлоса Солера. Солер, перебив 11-метровый, поразил ворота Тибо Куртуа.

Затем в "Реале" автоголом отличился Рафаэль Варан, и на перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу "Валенсии".

Во втором тайме Солер еще дважды реализовал пенальти, которые назначались в ворота "Реала" и в итоге - крупная победа "Валенсии" - 4:1.

Ниже, в обзоре матча, видно, что все 11-метровые назначались по делу.