Разгромный счет в матче "Международного кубка чемпионов"

В рамках предсезонного турнира "Международный кубок чемпионов", в котором играют футбольные европейские топ-команды, в Сингапуре встретились между собой английский "Арсенал" (Лондон) и французский "Пари-сен-Жермен".

Матч завершился разгромной победой "Арсенала" со счетом 5:1.

В первом тайме был забит лишь один гол. За "Арсенал" отличился Месут Озил. После перерыва Кристофер Нкунку сравнял счет с пенальти. После чего четырежды забивали футболисты "Арсенала". Голевой дубль на свой счет записал Александр Ляказетт. Роб Холдинг и Эдвард Нкетиа отличились по одному разу.