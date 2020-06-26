Развязка в АПЛ: главные интриги финиша английской Премьер-лиги®

Английское первенство после вынужденного перерыва, спровоцированного эпидемией коронавируса, возвращается позже большинства остальных топовых европейских чемпионатов. В АПЛ осталось провести 9 туров. Испания и Германия уже доигрывают сезон, в Италии начали с кубковых баталий, только Франция из элитной пятерки чемпионатов континента решила не возвращаться.

В Премьер-лиге – очевидный фаворит. Кажется, что догнать Ливерпуль нереально, но это не значит, что интрига отсутствует. Ожидается упорная борьба за места в еврокубках, а также за сохранение прописки в АПЛ. На путевки в Лигу чемпионов и Лигу Европы претендует с десяток команд, упорная борьба ожидается в подвале турнирной таблицы.

Догнать Ливерпуль: в верхней части АПЛ турнирная таблица меняться не должна

Лидерство красных кому-то сложно будет поколебать. Команда Юргена Клоппа перед возобновлением сезона опережает на 25 очков ближайшего преследователя — Манчестер Сити. У небесно-голубых игра в запасе, но проще от этого их положение не становится.

Ситуация горожан осложнена возможным отстранением клуба от Лиги чемпионов из-за нарушения действующих правил в отношении финансирования – такой вердикт УЕФА вынес еще в феврале. Решение по апелляции подопечных Гвардиолы объявят только в начале июля. До этой поры они остаются в полной неизвестности, как и их болельщики.

Если отстранение Манчестер Сити от еврокубков останется в силе, борьба обострится, так как попасть в самый престижный европейский клубный турнир можно будет с пятого места. В АПЛ турнирная таблица держит всех в напряжении, так как шансы на путевку в еврокубки имеет большое количество клубов:

Лестер;

Челси;

Вулверхэмптон;

Тоттенхэм;

Арсенал.

При определенных раскладах включить в еврокубковые баталии способны даже Бернли, Кристал Пэлас и Эвертон. Все будет зависеть от того, в каком состоянии команды вернутся после вынужденного перерыва – сюрпризы здесь исключать нельзя. Не менее напряженная борьба ожидается в нижней части турнирной таблицы АПЛ.

Остаться в живых

В самой критической ситуации находится Норвич, но даже его положение не выглядит полностью безнадежным. Хотя шансы на улучшение позиций у него все же невелики.

Среди других команд, которые ведут борьбу за выживание, – Астон Вилла, Борнмут, Уотфорд, Вест Хэм и Брайтон. Все эти коллективы уже не раз в текущем сезоне демонстрировали, что даже в сложных ситуациях способны выдавать яркие игры, оставляя не у дел фаворитов Премьер-лиги.

Традиционно Премьер-лига не должна разочаровать, подарив болельщикам яркое и напряженное окончание сезона.