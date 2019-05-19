Развязка в борьбе за "золото" в Португалии пришлась на последний тур чемпионата страны

19 мая 2019 г. 12:46
Автор: Виталий Лабскир
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В Португалии в бескомпромиссном соперничестве лиссабонской "Бенфики" и "Порто" определился чемпион страны.

Перед заключительным, 34-м туром, "Бенфика" опережала футболистов "Порто" на 2 очка.

Одрежав победу над "Санта-Кларой" 4:1, "Бенфика" сохранила за сбой 1-е место и стала чемпионом Португалии в 5-й раз за последние 6 лет и в 37-й раз в своей истории.

Чемпионский трофей был вручен сразу после финального свистка, после чего празднество переместилось в раздевалку "Бенфики", а затем - на улицы Лиссабона.

Видео: 

O MOMENTO EM QUE A TAÇA É ENTREGUE AO BENFICA | BENFICA CAMPEÃO NACIONAL 2018/2019

#Campeão37 - Festa no balneário

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