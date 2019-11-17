Развязка в отборе на Евро-2020 в группе "С" произошла за тур до финиша отборочного турнира

17 ноября 2019 г. 12:54
Автор: Виталий Лабскир
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Фавориты отборочной группы "С" сборные Германии и Нидерландов сумели "отцепить" неуступчивую сборную Северной Ирландии в борьбе за две путевки в финальную часть футбольного Евро-2020.

Интрига умерла в предпоследнем 9-м туре. Сборная Германии ожидаемо победив сборную Беларуси - 4:0, гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы.

Сборной Нидерландов достаточно было добиться ничьей в выездном матче против сборной Сереной Ирландии. Так и вышло. Ничья - 0:0.  Правда, голландцам при этом пришлось изрядно понервничать. В частности, в первом тайме североирландцы не реализовали пенальти.

За тур до завершения групповой стадии у Германии 18 очков, у Нидерландов - 16, у Северной Ирландии - 13. При этом Нидерланды имеют преимущество в личных встречах над Северной Ирландией (3:1 и 0:0), а потому ниже второго места уже не опустятся даже в случае равенства очков с североирландцами.

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