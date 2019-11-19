Развязка в последнем туре в группе "D" в отборе на Евро-2020

Перез заключительным туром отборочного цикла на Евро-2020 в группе "D" не был известен ни один участник финальной стадии чемпионата Европы-2020 по футболу. На две путевки претендовали три сборные: Дании, Швецарии и Ирландии.

У швейцарцев была достаточно простая задача - выиграть в гостях у аутсайдера группы - сборной Гибралтара. Швейцария без труда с этим справилась, одержав разгромную победу - 6:1. Швейцарцы набрали в итоге 17 очков и, как оказлось, вышли на Евро-2020 с 1-го места в группе.

Вторая путевка разыгрывалась в очном противостоянии Ирландия - Дания. Датчане до матча опережали ирландцев на 3 очка. Это статус-кво сохранилось и после финального свистка, поскольку матч завершился вничью - 1:1. Таким образом, датчане, набрав 16 очов, вышли на Евро-2020 со 2-го места в группе.

Из 24-х фнальных вакансий на Евро-2020 уже заполнены 19. Вот имена команд, отобравшихся на данный момент в финальную часть чемпионата Европы-2020: от группы "А" - Англия и Чехия, от группы "В" - Украина и Португалия, от группы "С" - Германия и Нидерланды, от группы "D" - Швейцария и Дания, от группы "Е" - Хорватия, от группы "F" - Испания и Швеция, от группы "G" - Польша и Австрия, от группы "Н" - Франция и Турция, от группы "I" - Бельгия и Россия, от группы "J" - Италия и Финляндия.

