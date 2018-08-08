"Реал" в непривычной красной форме выиграл у "Ромы" в матче "Международного кубка чемпионов"

В американском городе Ист-Ратерфорд состялся футбольный матч предсезонного "Международного кубка чемпионов" между мадридским "Реалом" и итальянской "Ромой".

Футболисты испанской команды, вышедшие на поле в непривычных для себя красных цветах, начали забивать уже на 2-й минуте матча. Счет открыл Марко Асенио. Вскоре Гарет Бейл результат удвоил. "Рома" с голом Кевина Стротмана сократила отставание в концовке матча. Но не более того.

"Реал" победил 2:1.

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных.