"Реал" в непривычной красной форме выиграл у "Ромы" в матче "Международного кубка чемпионов"

08 августа 2018 г. 15:42
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В американском городе Ист-Ратерфорд состялся футбольный матч предсезонного "Международного кубка чемпионов" между мадридским "Реалом" и итальянской "Ромой".

Футболисты испанской команды, вышедшие на поле в непривычных для себя красных цветах, начали забивать уже на 2-й минуте матча. Счет открыл Марко Асенио. Вскоре Гарет Бейл результат удвоил. "Рома" с голом Кевина Стротмана сократила отставание в концовке матча. Но не более того.

"Реал" победил 2:1.

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных.

Видео: 

Реал Мадрид - Рома 8.08.2018 обзор матча 2-1

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