Ребров очень обрадовался. "Ференцварош" продился в плей-офф квалификации Лиги Чемпионов

17 сентября 2020 г. 13:37
Автор: Виталий Лабскир
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Будапештский футбольный клуб "Ференцварош", ведомый украинским футбольнім тренером Сергеем Ребровым близок к тому, чтобы отобраться в групповую стадию Лиги Чемпионов.

Продираясь через квалификацию, "Ференцварош" уже сумел выбить шотландский "Селтик", а накануне - в 3-м квалификационном рауде, и хорватское "Динамо" (Загреб).

"Ференцварош" взял верх над "Динамо" - 2:1. Следует отметить, что в основном составе венгерской команды весь матч отыграл футболист сборной Украины Игорь Харатин.

После матча фаны, собравшиеся у стадиона, скандировали: "Ребров! Ребров!".

Соперником "Ференцвароша" по квалификационному раунду плей-офф Лиги Чемпионов будет норвежский "Мёльде". Это последняя преграда на пути к групповой стадии.

Видео: 

⚽ Ferencváros - Dinamo Zagreb | 2020. 09. 16 | gólok

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