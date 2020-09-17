Ребров очень обрадовался. "Ференцварош" продился в плей-офф квалификации Лиги Чемпионов

Будапештский футбольный клуб "Ференцварош", ведомый украинским футбольнім тренером Сергеем Ребровым близок к тому, чтобы отобраться в групповую стадию Лиги Чемпионов.

Продираясь через квалификацию, "Ференцварош" уже сумел выбить шотландский "Селтик", а накануне - в 3-м квалификационном рауде, и хорватское "Динамо" (Загреб).

"Ференцварош" взял верх над "Динамо" - 2:1. Следует отметить, что в основном составе венгерской команды весь матч отыграл футболист сборной Украины Игорь Харатин.

После матча фаны, собравшиеся у стадиона, скандировали: "Ребров! Ребров!".

Соперником "Ференцвароша" по квалификационному раунду плей-офф Лиги Чемпионов будет норвежский "Мёльде". Это последняя преграда на пути к групповой стадии.