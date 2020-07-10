Редкий случай. Боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун

10 июля 2020 г. 12:52
Автор: Виталий Лабскир
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На вечере бокса в Лас-Вегасе изначально мало чем примечательный бой оказался сверхрезонансным.

В рамках полусреднего веса (до 66,7 кг) дрались американцы Кори Чемпион и Питер Кортес, у которых на суммарно двоих не насчитывается и 10-ти боев на профессиональном ринге.

В первом же раунде боксер с фамилией Чемпион отправил Кортеса в нокдаун. А затем случился тот самый редкий случай, сделавший этот поединок сверхрезонансным – боксеры отправили друг друга в обоюдный нокдаун.

После чего Кортес падал еще трижды, и в итоге Чемпион победил нокаутом в 1-м раунде.

Видео: 

THE RARE DOUBLE KNOCKDOWN! Corey Champion & Peter Cortez both go down | FIGHT HIGHLIGHTS

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