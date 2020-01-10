Редкий случай. Хоккейный вратарь забил гол

10 января 2020 г. 12:51
Автор: Виталий Лабскир
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Впервые за последние 7 лет в сильнейшей хоккейной лиге - НХЛ, вратарь забил гол.

Отличился финскиий вратарь американского "Нэшвилла" Пекка Ринне.

На заключительной минуте третьего периода матча между "Нэшвиллом" и "Чикаго" Ринне совершил бросок из-за своих ворот и шайба, пролетев всю площадку, залетела в сетку ворот "Чикаго". На тот момент хоккеисты "Чикаго" сменили своего вратаря шестым полевым игроком, пытаясь отыграться.

Но вышло все с точностью до наоборот. Гол Ринне подвел итог матчу - 5:2 в пользу "Нэшвилла".

Остается добавить, что Пекка Ринне стал 12-м вратарем в истории НХЛ, забившим гол.

Видео: 

GOALIE GOAL: Pekka Rinne joins the club

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