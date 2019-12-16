Редкий случай. Хоккейный вратарь забил гол броском через всю площадку

Фантастический дебют финского хоккейного вратаря за сборную своей страны.

В рамках Евротура встречались сборные Финляндии и Швеции.

За полторы минуты до конца третьего периода при счете 4:1 в пользу финских хоккеистов шведы сняли своего вратаря и стали играть в шесть полевых игроков, надеясь сначала сократить отставание, а затем и отыграться.

28-летний вратарь сборной Финляндии Франс Туохимаа, для которого это был дебютный матч за национальную сборную, увидев, что ворота шведов пусты, бросил шайбу через всю площадку и... забил гол.

Так установился окончательный счет 5:1 в пользу сборной Финляндии, а Туохимаа закинул первую и пока единственную шайбу в своей вратарской карьере.