Рефери борцовским приемом утихомирил победившего бойца

11 сентября 2020 г. 13:48
Автор: Виталий Лабскир
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Очень решительный судья

В столице России – Москве, состоялся турнир по смешанным единоборствам.

В одном из боев дрались два россиянина Магомед Аль Абдула и Иван Еременко. Через 22 секунды после начала 2-го раунда прошел мощный удар Еременко, сокрушивший соперника.

Еременко попытался добить упавшего Абдулу, но рефери, понимая, что это и так уже нокаут, решительно вмешался и, применив борцовский прием против победителя,  спас проигравшего от еще большего вреда здоровью.

Ниже, на видео боя, этот момент на 6:45.

Видео: 

Магомед Аль Абдула vs. Иван Еременко / Magomed Al Abdula vs. Ivan Eremenko

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