Рефери борцовским приемом утихомирил победившего бойца

Очень решительный судья

В столице России – Москве, состоялся турнир по смешанным единоборствам.

В одном из боев дрались два россиянина Магомед Аль Абдула и Иван Еременко. Через 22 секунды после начала 2-го раунда прошел мощный удар Еременко, сокрушивший соперника.

Еременко попытался добить упавшего Абдулу, но рефери, понимая, что это и так уже нокаут, решительно вмешался и, применив борцовский прием против победителя, спас проигравшего от еще большего вреда здоровью.

Ниже, на видео боя, этот момент на 6:45.