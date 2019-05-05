Рефери, дабы сохранить боксеру здоровье, прекратил бой

05 мая 2019 г. 13:31
Автор: Виталий Лабскир
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Чемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев сумел сохранить свой титул. В этой же весовой категории чемпионом мира по версии WBC является украинский боксер из Харькова Александр Гвоздик.

Бетербиев в американском городе Стоктон отстаивал свой титул в поединке против выходца из Боснии и Герцеговины Радивое Калайджича, имеющего гражданство США.

В 3-м раунде Бетербийев послал Калайджича в нокдаун. А в 5-м рефери остановил бой, зафиксировав победу Бетербиева техническим нокаутом, решив, что так и не упавший Калайджич уже не в состоянии защищаться, и из-за этого есть угроза здоровью боксера.

У Бетербиева это уже 14-я победа в 14-ти поединках. Все победы добыты нокаутами. Он остается, также, как и Гвоздик, непобежденным. Объединительный бой между Гвоздиком и Бетербиевым мог бы иметь большой интерес.

 

 

Видео: 

Artur Beterbiev vs Radivoje Kalajdzic FULL FIGHT HIGHLIGHTS HD

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