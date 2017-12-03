Рефери не вмешался вовремя и позволил чеченцу жестоко нокаутировать соперника

В рамках вечера бокса в Москве чеченец Хусейн Байсангуров проводил бой против Ника Клапперта из Германии.

В концовке первого раунда Байсангуров нанес сильный удар в корпус, после которого Клапперт был уже не в состоянии продолжать бой. Однако рефери вовремя не вмешался, и Байсангуров нанес еще два чудовищных удар по согнувшемуся сопернику. После этих ударо Клапперт оказался в тяжелейшем нокауте.

У Байсангурова это 11-я победа в 11-ти боях, проведенных на профессиональном ринге. При этом все поединки он завершал досрочно.