Рефери не вмешался вовремя и позволил чеченцу жестоко нокаутировать соперника

03 декабря 2017 г. 13:13
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В рамках вечера бокса в Москве чеченец Хусейн Байсангуров проводил бой против Ника Клапперта из Германии.

В концовке первого раунда Байсангуров нанес сильный удар в корпус, после которого Клапперт был уже не в состоянии продолжать бой. Однако рефери вовремя не вмешался, и Байсангуров нанес еще два чудовищных удар по согнувшемуся сопернику. После этих ударо Клапперт оказался в тяжелейшем нокауте.

У Байсангурова это 11-я победа в 11-ти боях, проведенных на профессиональном ринге. При этом все поединки он завершал досрочно.

Видео: 

Хусейн Байсангуров и Ником Клаппертом Khuseyn Baysangurov vs. Nick Klappert

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