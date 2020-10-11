Рефери, не зафиксировав нокдаун, тут же спровоцировал нокаут

Вслед за ошибкой рефери последовал тяжелый нокаут.

В немецком Магдебурге состоялся боксерский поединок за титул чемпиона мира по версии IBO и право временного обладания поясом чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе (79.3 кг). Дрались между собой два немецких боксера Доминик Бюзель и Робин Красники.

На последней минуте 3-го раунда прошла «двойка» от Красники, в результате которой Бюзель оказался в нокдауне. Однако рефери не стал открывать счет, решив, что боксер упал не от удара.

В результате Бюзель не имел хотя бы 10-ти секунд на то, чтобы восстановиться и тут же, сразу после возобновления поединка был нокаутирован мощным правым хуком.

У 33-летнего Красники это уже 51-я победа на профессиональном ринге, в том числе 19-я нокаутом, при шести поражениях.

Ниже на видео боя вышеописанная развязка с 9:35.