Рефери никак не реагировал, когда боксер уже не мог защищаться

Рефери не спешил вмешиваться, хотя уже было очевидно, что боксер нокаутирован

В рамках вечера бокса в южнокорейском Пучхоне дрались два местных боксера второго среднего веса (76,2 кг) Си Хьюк Чой и До Ха Лим.

В 3-м раунде Си Хьюк Чой стал уже откровенно бить на выбор по сопернику, который был не в состоянии защищаться. Рефери не стал останавливать бой, даже когда До Ха Лим уже откровенно сел на канаты, ринга, и его руки и ноги ослабли. Си Хьюк Чой поступил благородно - сам, без указания рефери, прекратил избиение уже откровенно нокаутированного соперника. И только после этого рефери остановил поединок, зафиксировав нокаут.

Ниже на видео вышеописанная развязка этого боксерского поединка, начиная с 10:40.