Рефери остановил избиение, когда боксер еще стоял на ногах

28 июля 2020 г. 18:34
Автор: Виталий Лабскир
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На вечере бокса в американском городе со зловещим по нынешним временам названием Корона непобедимый на профессиональном ринге боксер добыл свою очередную победу. На сей раз - техническим нокаутом.

В раках первого среднего веса боксировали американец Рубен Торрес и чилиец Оскар Браво.

Рефери на 2-й минуте 6-го раунда остановил бой, который носил уже откровенно односторонний характер, и превратился в изибиение Браво.

У Торреса это 13-я победа в 13-ти поединках, проведенных на профессиональном ринге. При этом 11-я - нокаутом.

Ниже - видео боя. Момен остановки поединка на 21:55.

Видео: 

Ruben Torres vs Oscar Bravo 26 07 2020

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