Рефери поспешил зафиксировать победу Джошуа нокаутом

Чемпион мира по версиям WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа ожидаемо добыл свою 20-ю победу на профессиональном ринге. При этом победив в 20-й раз нокаутом. Вот только тому, что рефери зафиксировал технический нокаут в бою с камерунцем Карлосом Такамом удивился не только Такам, но и сам Джошуа.

В целом Джошуа доминировал в ринге, отправив даже Такама в 4-м раунде в нокдаун. Но при этом Такам выглядел в течение всего боя весьма конкурентно и порой очень даже остро огрызался.

Завершился же поединок весьма неожиданно - в 10-м раунде рефери решил, что Такам больше не в состоянии сопротивляться, и остановил бой, присудив Джошуа победу.

Возмущение Такама и заверение, что с ним все в порядке, никоим образом не убедили рефери.

Такам после боя заявил, что рефери был категориченски не прав и предложил Джошуа устроить матч-реванш. Джошуа, в свою очередь, также посетовал, что в дело вмешался рефери и остановил бой, поскольку "люди хотели увидеть нокаут, к чему я и стремился".