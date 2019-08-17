Рефери зачем-то считал до 10-ти, стоя над нокаутированным бойцом

После того, как спортсмен был нокаутирован, рефери не стал сразу давать отмашку о прекращении боя, а открыл счет и довел отсчет до конца

В столице Таиланда - Бангкоке, состоялся турнир ONE Featherweight Kickboxing World Grand Prix, в одном из полуфинальных боев которого дрались итальянец армянского происхождения Джорджио Петросян и Джо Наттавут из Таиланда.

За 20 секунд до конца первого раундв Наттавут пропустил удар навстречу от Петросяна и был нокаутирован. Тайский боец инстинктивно пытался подняться, но было совершенно очевидно, что он находится в нокауте. Тем не менее, рефери пока не досчитал до 10-ти, так и не прекратил бой.

Ниже видео всего поединка. Нокаут на 3:50.