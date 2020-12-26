Рефери запоздал вмешаться. Боец продолжил бить соперника без сознания

26 декабря 2020 г. 14:33
Автор: Виталий Лабскир
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Уже после нокаута потерявший сознание боец получил несколько чудовищных ударов.

На турнире по смешанным единоборствам в бою двух россиян Максима Буторина и Артема Пронина во 2-м раунде Пронин, пропустив мощный удар, упал.

Пошло добивание. После уще нескольких ударов Пронин "отключился", и рефери должен был немедленно вмешаться и остановить Буторина. Однако рефери сделал это лишь после того, как Буторин стал всаживать удары в бессознательного Пронина.

На видео боя нокаут и все, что было после него, с 8:22.

Видео: 

Максим Буторин VS Артур Пронин

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