Рефери запоздал вмешаться. Боец продолжил бить соперника без сознания

Уже после нокаута потерявший сознание боец получил несколько чудовищных ударов.

На турнире по смешанным единоборствам в бою двух россиян Максима Буторина и Артема Пронина во 2-м раунде Пронин, пропустив мощный удар, упал.

Пошло добивание. После уще нескольких ударов Пронин "отключился", и рефери должен был немедленно вмешаться и остановить Буторина. Однако рефери сделал это лишь после того, как Буторин стал всаживать удары в бессознательного Пронина.

На видео боя нокаут и все, что было после него, с 8:22.