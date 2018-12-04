Рекорд. Болельщики после закинутой шайбы бpocили нa лeд пoчти З5 тыcяч мягких игрушек

У болельщиков команды "Херши Беарс" Американской хоккейной лиги (АХЛ) есть изумительная традиция.

Раз в год на домашнем матче своей команды фаны "Херши Беарс" устраивают благотворительную акцию - после забитого гола кидают на лед мягкие игрушки. После чего эти игрушки передаются в детские дома и благотворительные фонды.

На сей раз в матче "Херши Беарс" против "Бингхэмтон Дэвилз" в тот момент, когда хоккеист "Херши" Райли Барбер закинул шайбу в ворота соперников, на лед полетели игрушки.

Оказалось их аж 34798. Это новый рекорд. Прежний был установлен в 2015 году. Тогда ледовую площадку завалило почти 29 тысячами мягких игрушек.