 

Рекорд в водном поло. Матч на чемпионате мира завершился со счетом 64:0

16 июля 2019 г. 11:46
Автор: Виталий Лабскир
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На чемпионате мира по водным видам спорта в Кванжу Южная Корея, как хозяка соревнований, представлена во всех дисциплинах. В том числе в женском водном поло, о котором кореянки до недавних пор вообще не знали.

Женская ватерпольная сборная была создана лишь накануне чемпионата мира из посредственных пловчих.

В своем дебютном матче на чемпионате мира эта южнокорейская сборная установила антирекорд, проиграв сборной Венгрии со счетом 0:64.

После матча тренер сборной Южной Кореи поставил перд своими подопечными задачу - забить гол в оставшихся поединках. И, вот, эта задача сегодня решена. Матч женских сборных Южной Кореи и России завершился со счетом 1:30.

Видео: 

Magyarország 64-0 Dél Korea Női Vízilabda VILÁGREKORD! (Ősszefoglalo) FINA Gwangju 2019

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