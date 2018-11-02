Рекордно много футбола самого высокого уровня в Харькове

Октябрь стал рекордным месяцем по нагрузке на стадион "Металлист". Здесь проходили матчи национальной футбольной сборной, донецкого "Шахтера", харьковского "Металлиста 1925". Ноябрь начинается с украинского "классико" - "Шахтер" - "Динамо". Со временем, Харьков может принять матч за Суперкубок УЕФА.

Суперкубок УЕФА - то есть матч за трофей между победителями двух еврокубков - Лиги Чемпионов и Лиги Европы может произойти в Харькове. В 2021 году. Сейчас идет стадия подачи заявок на прием этого матча. Харьков уже подал свою заявку в УЕФА. У первой столицы Украины пока три конкурента - столицы Северной Ирландии, Финляндии и Беларуси - Белфаст, Хельсинки и Минск.

Юлия Светличная, губернатор Харьковской области:

Три потужних держави і три потужних столиці. Але, якщо розглядати із кола учасників, то, думаю, що все ж таки нашим головним конкурентом є Мінськ. Адже ви знаєте, що розвиток спорту у Білорусі є загальнонаціональним пріоритетом. І те, що у Білорусі давним-давно не проводилися такі матчі, я думаю, може зіграти уперевіс.

Однако, Харьков будет бороться и пытаться победить за право принять матч за Суперкубок УЕФА. В 2021 году. Пока же город в преддверии украинского "классико". Так называется противостояние двух грандов украинского футбола - донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо". Они сыграют на лучшем футбольном газоне в Украине. Несмотря на начало ноября, стадион "Металлист" изобилует зеленой травой, которая за последний месяц выдержала экстремальные футбольные нагрузки.

Вадим Гунько, директор по эксплуатации компании "Шахтер-сервис":

В октябре была феноменальная по своему количеству, по количеству мероприятий нагрузка на газон. На этом поле было проведено невероятное количество матчей чемпионата Украины, чемпионата Первой лиги, сборные играли. Было большое количество тренировочных сессий. Это абсолютно беспрецедентный по своему количеству мероприятий период. И, тем не менее, газон выдержал с честью.

Донецкий "Шахтер" накануне того, как выйти на этот газон против киевского "Динамо" в украинском "классико", провел в Харькове громкое публичное мероприятие. На открытие фотовыставки о выступлении "Шахтера" в последние десятилетия в Лиге Чемпионов пришли вратарь "горняков" Андрей Пятов, главный тренер Пауло Фонсека и полевые игроки Исмаили и Жуниор Мораес. Они устроили автограф-сессию для всех желающих.

Жуниор Мораес, футболист "Шахтера":

О, это большая радость, когда тебя любят, когда тебя принимают, когда с тобой видятся. Всегда нравится встречаться с болельщиками, особенно с детьми. Я себя чувствую очень счастливым. Это очень важно делать такие мероприятия.

Автограф-сессия и фотографирование с футболистами и тренером "Шахтера" длились дольше, чем время футбольного матча. И при этом болельщики донецкого клуба, несмотря на большие очереди за автографами, остались крайне довольны. Получился, своего рода, донецкий праздник в Харькове.

Владимир, болельщик "Шахтера":

Я болельщик уже с 10-летним стажем. Сам из Донецка. Я хотел бы выразить благодарность футбольному клубу "Шахтер" за то, что он организовывает такие мероприятия, пообщаться, вспомнить историю клуба. Ну и хотел бы сказать спасибо тоже городу Харькову за то, что принимает.

Итак, теперь Харьков будет принимать украинское футбольное "классико". И еще после него будет насыщенный футбольный ноябрь и даже еще и декабрь.