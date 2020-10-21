Рестлер умер прямо в ринге во время боя

Трагедия на турнире по реслингу.

В Мексике на турнире по рестлингу (скорее шоу, чем виду спорта, где соперники не столько бьют, сколько обозначают удары), случилось непредвиденное.

28-летний гладиатор по прозвищу "Принсипи аэреро" ("Воздушный принц"), чье настоящее имя Луис Анхель Салазар активно вел поединок против соперника и вроде бы побеждал его.

В какой-то момент "Воздуный принц", пропустив несколько ударов в корпус, упал, раскинув руки. И это уже был не элемент шоу. Луис Анхель Салазар действительно потерял сознание и умер спустя несколько минут.

Причиной смерти после вскрытия было названо кровоизлияние в мозг.