Ретроспектива: кубок Украины: «Динамо» все-таки дожало «Шахтер» в овертайме®

По итогам дополнительного времени «Динамо» выиграло у «Шахтера» важнейший поединок со счетом 2:1. Случилось это в 1/8 финала соревнований в рамках Кубка Украины 2019/20.

Матч стартовал в 19:30. В этом сезоне дуэль между соперниками прошла в третий раз. Так, динамовцы выиграли Суперкубок Украины-2019 (счет составил 2:1), а «горняки» обыграли их в чемпионате (с аналогичным счетом) на стадионе НСК «Олимпийский». Интересный факт: киевляне на собственном поле проиграли донецкой команде предыдущие кубковые поединки.

В этот раз ФК «Динамо» очень активно начал игру. Цыганков неожиданно вышел в роли нападающего, в то время как его место на поле занял Караваев. Это дало свои результаты – массированная атака предсказуемо завершилась ошибкой "горняков" и ударом Вербича. К сожалению, мяч прошел минимально мимо ворот. Чуть позже, на 8 минуте, Караваев попал в ворота. Затем Шепелев выиграл верх, подобрал и пробил, но проблем для Пятова не было.

«Шахтер» лишь на 21-й минуте смог разыграть нечто напоминающее их фирменную комбинацию. Но ситуацию спас Кендзера своим крутым подкатом: он не дал Тайсону пробить с 11-ти метров. Отметим, что лишь на 30-й минуте игры донецкая команда сподобилась на этот удар. Для сравнения: на тот момент у киевлян было на счету уже четыре попадания в створ. Попов круто сыграл на перехвате, правда, с размаху заехал по лицу Исмаили. К сожалению, до крови. Неприятная случайность.

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Кривцова во время перерыва поменяли, при этом игроки «Динамо» все еще выглядели получше в начале второго тайма. Цыганков пробил со штрафного прямо в голову соперника, и в итоге «круглый» полетел над воротами. Додо на 53-й минуте вышел на поле вместо Болбата. Каштру пытался что-то поменять в стратегии с помощью замены защитников. Возможно, это было верным направлением, ведь как раз бразильский защитник в итоге и остался без какой бы то опеки в штрафной зоне. Прострел с рикошетом закончил Степаненко, однако дальний удар был неточным. Коноплянка совсем перешел направо и пробил, но мимо дальнего угла.

Долго ответа от «Динамо» ждать не пришлось. Вербич был одиноким бойцом на линии штрафной, был отдан пас Цыганкову, однако мгновенный удар умудрились перевести на угловой, поскольку Виктора накрыли сразу 3 соперника. Потом последовала серия ошибок, причем от обеих команд. Закончилось все тем, что Коно вынужден был попросить замену, поэтому на 73-й минуте на поле вышел Дентиньо, который быстренько заработал острый стандарт. Что ж…Тайсон пробил низом. Он умело перехитрил Сидорчука и Вербича. Бущан вроде бы все контролировал, в итоге мяч затрепетал с внешней части сетки. Но теперь досталось Степаненко, итог – вторая кровь у дончан.

Пятов отправился в чужую штрафную ради углового. Степаненко ударом на лету прошил Бущана, это случилось на 90+2. Копиевский довел поединок до скандального финиша. В этот момент Гармаш заменил Беседина. Судья решил, что будет справедливо уравнять составы как раз, когда шла 95-я минута матча. В этот раз первым на подборе стал Гармаш. Удар метров с шестнадцати потянул Пятов.

Можно сказать, что вышел довольно хаотичный футбол. Вербич дважды подряд пробил издали, но были проблемы с точностью. Маркос Антонио вышел заменить Марлоса – Каштру. Второй заменой стал Михайличенко. При этом Де Пена выбежал на поле вместо уставшего Вербича. Как раз в это время Миколенко заработал команде угловой, который подал Де Пена. Попов выиграл верх и прошил голкипера. Так киевляне оказались снова впереди. Нельзя не отметить, что «Динамо» контролировало мяч гораздо больше времени во второй части овертайма и до окончания поединка.