Рев моторов и сложная трасса. Завершился пятый этап Чемпионата Украины по мини-ралли

Торжественное открытие на площади Свободы и гонки на знаменитой трассе. Завершился пятый этап Чемпионата Украны по мини-ралли «Кубок Лиманов».

Финишировал пятый этап Чемпионата Украины по мини-ралли на трассе возле города Дергачи. 120 километров прошли 32 экипажа, говорят организаторы. Среди участников - не только харьковчане, но и гонщики из Киева, Сум, Днепра и других городов. Но к финишу прибыли лишь 19 экипажей.

Алексей Беседин, организатор гонки:

Завершился, эти тяжелые 5 финалов, сошли у нас 13 экипажей, но у нас есть сейчас победители. Победители и призеры 5 классов. Машины 5 классов у нас сегодня ехали.

Юлия Гриценко, участница соревнований:

Сегодня у нас была не гонка в классическом понимании этого слова, а была борьба. Борьба постоянно с машиной. Она еще началась до гонки, у нас не работал электроусилитель руля. Ну, сезон у нас закончился. По крайней мере, закончился финишем, а не сходом. Хоть и не сильно результативный этот финиш получился.

Резкие повороты, скоростные отрезки и большое количество спусков и подъемов - все это сделало именно состояние мотора одной из важнейших составляющих этой гонки. Не обошлось без технических сходов, пробитых колес и даже пожаров. Комбинированный характер трассы затрудняла погода.

Антон Корзун, участник соревнований из Киева:

Погода принесла много для нас неожиданностей. Мы оказались на второй спецучасток не готовы. Нужно будет ставить грязевую резину. И чувствовать себя спокойно, потому что проезд был очень сложный. Половина гонки как на льду. Ну, главное, мы её проехали, дальше все стало налаживаться. Уже по сухому три последних допа, классно все.

Именно киевский экипаж, Антон Корзун и Павел Кононов, одержали победу в абсолютном зачете.