"Ролан Гарос" выиграла тенниситска, у которой нет ни одной победы на турнирах WTA

10 октября 2020 г. 18:16
Автор: Виталий Лабскир
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На ее месте могла бы быть украинка Элина Свитолина.

В Париже на турнире Большого шлема "Ролан Гарос" сыгран финал в женском одиночном разряде.

В нем несеянная 19-летняя Ига Швёнтек из Польши взяла верх над 4-м номером посева Софию Кенин из США - 6:4, 6:1.

Швёнтек подошла к "Ролан Гарос" 54-м номером мирового рейтинга и до сих пор не имела ни одного трофея на взрослом уровне не то что на турнирах Большого Шлема, а вообще на турнирах, проходивших под эгидой WTA.

И, вот, сразу такой триумф в только набирающей обороты карьере совсем еще юной тенниситски.

26-летняя украинка Элина Свитолина имела большие шансы на успех и весьма легкую турнирную сетку на "Ролан Гарос-2020", но, увы, вылетела в четвертьфинале, уступив спорсменке из второй сотни мирового рейтнига - аргентинке Наде Подорошке. Свитолиной, увы, пока не удается взять трофей на турнирах Большого Шлема.

Видео: 

Sofia Kenin vs Iga Swiatek - Final Highlights I Roland-Garros 2020

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